Могилянка стане енергонезалежною: 75% корпусів матимуть власне електропостачання

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Ірина Маймур
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Національний університет "Києво-Могилянська академія" почав реалізацію проєкту з енергонезалежності.

Про це повідомили на офіційній сторінці вишу.

До кінця весни 2025 року 75% корпусів матимуть власне електропостачання. У межах проєкту в Академії встановлять гібридну сонячну електростанцію (СЕС), акумуляторні батареї та резервні генератори. Це дасть змогу університету підтримувати навчальний процес навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Перший етап запустять на початку лютого 2025 року. Його мета — забезпечити електроживленням друге студентське містечко, що включає чотири корпуси та Культурно-мистецький центр університету.

Для реалізації цього проєкту вищий навчальний заклад залучив партнерів – групу “Нафтогаз”, ПАТ "Укрнафта" та Києво-Могилянську Бізнес-Школу. Також тривають перемовини з іншими потенційними інвесторами.

Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

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Опубліковано: 29 січня 2025
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