В Одесі відновили двері художнього музею, пошкоджені через ракетний удар: фото

Фахівці проєкту “Тисяча дверей Одеси” відреставрували вхідні двері Одеського національного художнього музею, які були пошкоджені під час російського ракетного удару 5 листопада 2023 року.

Про це вони повідомили у соцмережах.

Двері після ремонту, але до реставрації

Майстри відновили історичний вигляд дверей за архівними фотографіями.

Спеціалісти провели низку робіт, зокрема:

усунули пошкодження, спричинені вибуховою хвилею;

укріпили дверну коробку;

покрили поверхню лазур’ю та олією для збереження деревини.

Окрім цього, вдалося повернути до життя автентичні деталі — оригінальний замок, шпінгалети та латунні молотки у вигляді левів.

Фото: “Тисяча дверей Одеси”