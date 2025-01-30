В Одесі відновили двері художнього музею, пошкоджені через ракетний удар: фото

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Ірина Маймур
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Фахівці проєкту “Тисяча дверей Одеси” відреставрували вхідні двері Одеського національного художнього музею, які були пошкоджені під час російського ракетного удару 5 листопада 2023 року.

Про це вони повідомили у соцмережах.

Двері після ремонту, але до реставрації

Майстри відновили історичний вигляд дверей за архівними фотографіями.

Спеціалісти провели низку робіт, зокрема:

  • усунули пошкодження, спричинені вибуховою хвилею;

  • укріпили дверну коробку;

  • покрили поверхню лазур’ю та олією для збереження деревини.

Окрім цього, вдалося повернути до життя автентичні деталі — оригінальний замок, шпінгалети та латунні молотки у вигляді левів.

Фото: “Тисяча дверей Одеси”

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Опубліковано: 30 січня 2025
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