Прокуратура оскаржить рішення Київради щодо будівництва 8 багатоповерхівок в промзоні біля парку "Перемога"

Прокуратура звернулася по суду з проханням скасувати рішення Київради, яким передбачено будівництво восьми 26-поверхівок в промзоні у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Йдеться про територію площею 115,9 га, яка обмежена проспектами Броварським, Визволителів, Алішера Навої, бульваром Перова, вулицями Райдужною та Челябінською. Згідно з генеральним планом міста, значна частина цих територій за функціональним призначенням належить до промислово-комунальної території.

Зокрема, в межах цієї території розташована земельна ділянка площею 12,61 га на проспекті Визволителів, 1-9 у місті, яка перебуває в користуванні АТ "Київметал" та належить до промислово-комунальної території, а також розташована в санітарно-захисній зоні залізничної вантажної станції "Київ-Дніпровський".

Разом із цим, вказаним детальним планом, затвердженим рішенням Київради, запроєктовано освоєння території АТ "Київметал", зокрема планується будівництво восьми 26-ти поверхових житлових будинків на землях промислового призначення.

Затвердження вказаного детального плану території не узгоджується зі стратегією розвитку міста Києва та змінює по суті положення чинного генерального плану міста, що створює загрозу для ефективної життєдіяльності мешканців прилеглих районів міста. Таким чином, детальний план території, розроблений в порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, без урахування державних та громадських інтересів, у зв’язку з чим прокуратура просить суд його скасувати.