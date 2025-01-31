Київрада просить уряд завершити дослідження Київської фортеці і передати документи місту

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Ірина Маймур
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Київрада звернулася до Кабінету Міністрів і Міністерства культури та стратегічних комунікацій з вимогою прискорити інвентаризацію Київської фортеці та передати місту оновлену документацію.

Відповідне рішення підтримали депутати на пленарному засіданні.

Наукове дослідження фортеці досі не завершили, а більшість облікової документації застаріла. За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, необхідно якнайшвидше завершити роботи, розпочаті Українським державним інститутом культурної спадщини. Це дасть змогу точно оцінити технічний стан історичного комплексу та визначити подальші кроки для його збереження.

Ситуація ускладнюється активним будівництвом житлових комплексів поблизу фортеці. Нові забудови змінюють автентичний ландшафт та створюють додаткові ризики руйнування споруд.

У Київраді наголошують, що для ефективного захисту пам’ятки потрібно оновити облікові документи та розробити комплексну стратегію збереження Київської фортеці. Завершена інвентаризація стане першим кроком до збереження одного з найбільших фортифікаційних комплексів Європи.

Київська фортеця – це унікальний комплекс оборонних споруд, зведених упродовж 15 століть. Вона охоплює понад 10 км² у центрі столиці, включає 25 пам’яток архітектури національного значення та є найбільшою збереженою кам’яно-земляною фортецею в Європі. Серед її складових – вали й рови Васильківського укріплення (1832–1839 рр.), розташовані в Печерському районі Києва на так званій Печерській височині, між вулицями Дмитра Дорошенка, Ігоря Брановицького та Євгена Коновальця. Вони входять до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкти національного значення.

Фото: Володимир Бондар/Вікіпеді

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Опубліковано: 31 січня 2025
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