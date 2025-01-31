Комісію з відновлення Будинку письменників створили у Києві: подробиці

Департамент охорони культурної спадщини КМДА створив комісію з метою проведення огляду технічного стану та визначення пошкодження будівлі. До того ж, активну участь у відновленні Будинку письменників братимуть громадські організації та бізнес.

Про це повідомили у комунальному закладі "Центр консервації предметів археології".

Окрім того, представники ГО "Справжній Київ" та фахівців КЗ "Центр консервації предметів археології" обстежили дерев’яні двері вхідної групи бічного ризаліту для подальшого проведення реставраційно-консерваційних заходів. Під час огляду було встановлено ступінь пошкодження, виявлено втрату частин дерев’яної конструкції, обговорено питання стосовно окремих етапів подальших відновлювальних робіт.

Реставрацію дверей планує проводити команда ГО "Справжній Київ" із залученням художників-реставраторів Центру консервації предметів археології.

Будинок письменників України розташований в Києві по вулиці Банковій, 2, відомий як "Особняк Лібермана". Він є пам'яткою архітектури місцевого значення. Був збудований у 1879 році за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва та перебудований у 1898 році на замовлення нового власника – київського купця першої гільдії й цукрозаводчика Лібермана. Згодом в садибі розмістилась Національна спілка письменників України.

Нагадаємо, що історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року. Будівля є пам'яткою історії, мистецтва й архітектури Києва.

Після цього Національна Спілка письменників України оголосила про збір коштів на відновлення будівлі.

Фото: КЗ "Центр консервації предметів археології"