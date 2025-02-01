У Львові почали евакуйовувати покинуті автівки – що з ними буде

У Львові розпочали евакуацію покинутих автомобілів, пише “Твоє Місто”

Перші дві занедбані автівки прибрали з двору на вулиці Городоцькій, 217 у Франківському районі, де вони стояли більше чотирьох років.

Протягом місяця на машинах були оголошення для власників з проханням самостійно їх прибрати. Оскільки власник не відгукнувся, рішення про евакуацію ухвалила спеціальна комісія, до складу якої входять представники поліції, сервісного центру МВС та міськради.

Автомобілі доставили на штрафмайданчик, де вони зберігатимуться пів року. Протягом цього часу власник може звернутися до поліції і забрати автівку, заплативши за послуги зберігання. Вартість зберігання за перші 7 діб — 120 грн, а далі за кожну нову добу — по 20 грн.

Якщо власник не забере транспортний засіб, його виставлять на аукціон, а виручені кошти зберігатимуться на спеціальному рахунку. Якщо протягом трьох років власник не звернеться за поверненням грошей, вони надійдуть до бюджету Львівської територіальної громади.

Загалом у Львові понад 70 покинутих автомобілів перебувають на розгляді комісії.

“Спочатку ми інформуємо власників транспортних засобів – клеїмо відповідні наліпки на авто з проханням до власника або привести авто до належного стану, або перемістити його. Якщо протягом місяця власник цього не зробить, ми маємо право винести це на розгляд комісії, до складу якої входять представники регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, Львівської митниці і Головного управління Національної поліції у Львівській області, депутати. І вже комісія приймає рішення про здійснення переміщення цього авто на штрафмайданчик поліції”, — розповів Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

У міськраді наголошують, що евакуація покинутих авто стане системною і стосуватиметься не лише занедбаного транспорту, а й автомобілів, які порушують правила дорожнього руху.

Фото: Львівська міськрада