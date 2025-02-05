"Дворик з воронами" на Рейтерській не забудовуватимуть

"Дворик з воронами" на Рейтарській не віддаватимуть під забудову, земельну ділянку надали в оренду під заклади громадського харчування.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко.

За його словами, Київрада надала земельну ділянку в оренду на 10 років лише для експлуатації та обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Компанії на праві власності належать будівлі на вул. Рейтарській, 9 літ. А, Б, В, Д, Е, К, Л. Ці об'єкти використовуються під заклади громадського харчування.

Він додав, що територія, де розташований "дворик з воронами" входить до Центрального історичного ареалу Києва, археологічної та архітектурної охоронних зон, а також до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а земельна ділянка залишається у категорії історико-культурного призначення.

"Жодних житлових комплексів, торгових центрів чи офісних висоток тут не буде", – запевнив Володимир Бондаренко.

Раніше ми писали, що петиція щодо захисту від забудови дворика з воронами на Рейтарській набрала голоси на сайті Київради.

Нагадаємо, що ділянку з двориком із воронами офіційно передали під забудову влітку 2024 року. Ідея забудови обговорювалася ще з 2020 року. А вже у 2021 році підготували проєкт рішення про передачу цієї території для будівництва та обслуговування туристичних об’єктів.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа