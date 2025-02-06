У Києві вперше за п’ять років зменшилась кількість велосипедистів – дослідження U-Cycle

У Києві вперше за останні п’ять років зафіксували зменшення кількості велосипедистів. Літній підрахунок велотрафіку 2024 року показав, що у будній день кількість користувачів велосипеда скоротилася на 28%, а у вихідний – на 17% порівняно з 2022 роком.

Про це свідчить дослідження U-Cycle (ГО “Асоціація велосипедистів Києва”).

Підрахунок проводили в червні-липні 2024 року за участю студентів та викладачів Національного транспортного університету.

Однією з можливих причин спаду є повітряні тривоги, які впливають на транспортні звички мешканців столиці. Також свою роль могли зіграти відпустки та канікули, зміна методології підрахунку та зростання популярності легкого персонального транспорту (електросамокатів, моноколіс тощо).

Попри це, велосипед залишається важливим видом транспорту в Києві. У 2024 році у будній день велосипедами користувалися 3743 особи, у вихідний – 3477. 57% велосипедистів їздять по тротуарах, 31-37% – по дорозі, а лише 6-12% використовують велоінфраструктуру.

Збільшилася кількість велокур’єрів – у будній день їх зафіксували 470, у вихідний – 679. Це на 42% більше, ніж у 2022 році. Кур’єри зараз становлять 13% велосипедного трафіку у будні та 20% у вихідні.

З 2014 року U-Cycle проводить регулярний підрахунок велосипедистів, щоб відстежувати динаміку використання двоколісного транспорту та розробляти рекомендації щодо розвитку велоінфраструктури в Києві.

Фото: U-Cycle