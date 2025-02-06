У Києві спрямовують на перероблення 10% відходів

У Києві збільшилася кількість відходів, які спрямовують на повторне використання чи перероблення.

За інформацією КП “Київкомунсервіс”, цей показник уже досяг 10%, пише “Вечірній Київ”.

Наразі підприємство обслуговує понад 6 300 контейнерних майданчиків у місті. На 43% із них уже встановили контейнери для роздільного збору: окремі для змішаних відходів і сухої фракції або спеціальні “дзвіночки” для скла й полімерів.

“Розширення інфраструктури сортування вимагає значних ресурсів, але ми бачимо позитивну тенденцію: мешканці все частіше запитують про можливість встановлення контейнерів для перероблення. Це хороший сигнал”, — розповів в.о. директора КП “Київкомунсервіс” Максим Ляшкевич.

Він зазначив, що підприємство реагує на ці звернення, облаштовує майданчики, і, як результат, люди активніше починають сортувати сміття.

Для будинків, де сміття вивозять ОСББ або житлові кооперативи, мешканцям радять звертатися до голів правління, аби вони контактували з організацією, яка відповідає за вивезення відходів, та ініціювали створення інфраструктури для роздільного збору.

Фото: 24 канал