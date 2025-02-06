У Дніпровському районі масово гинуть сакури: “Київзеленбуд” пояснив причину

У Дніпровському районі почали масово гинути сакури, висаджені кілька років тому на бульварі Верховної Ради.

Про це повідомляє КЕКЦ.

Алея з 240 дерев, яка стала однією з найдовших у місті, зараз опинилася під загрозою.

Екологи пояснюють, що основна причина загибелі декоративних дерев — неналежний догляд. Сакури не пристосовані до місцевого клімату та потребують особливих умов. Наприклад, вони не переносять сильних вітрів, які на бульварі є постійним явищем. Також для збереження дерев необхідний регулярний полив, аби ґрунт навколо стовбурів не пересихав, але цього не було зроблено. Крім того, сакури потребують внесення добрив навесні та восени, однак, за словами представників Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ), ця умова теж не була виконана.

Фахівці наголошують, що міські служби не повинні витрачати кошти на висадку екзотичних дерев, які вимагають спеціального догляду. Натомість варто робити вибір на користь видів, стійких до місцевого клімату, таких як пірамідальні тополі, липи, ясени і клени.

Водночас у “Київзеленбуді” запевняють , що доглядають за сакурами з 2018 року, забезпечуючи їх необхідними добривами та регулярним поливом двічі на рік. Однак існують хвороби, які не залежать від старань комунальників.

“Вже четвертий рік поспіль наші фахівці ведуть боротьбу з моніліальним опіком, або моніліозом, яким уражені сакури виду Autumnalis Rosea. Причиною хвороби є кліматичні умови: нетиповий для Києва температурний режим протягом останніх років”, — зазначили у “Київзеленбуді”.

За словами озеленювачів, ця хвороба майже невиліковна для сакур, але вони продовжують робити все можливе, щоб зберегти рослини.

Фото: КЕКЦ; “Київзеленбуд”