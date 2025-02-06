У відеогрі Minecraft створили реалістичну мапу Києва: фото

У популярній відеогрі Minecraft з’явилася детальна мапа Києва, пише МЕТА.UА.

Гравці можуть досліджувати знайомі райони, шукати відомі пам’ятки та навіть придбати віртуальне житло.

Українські розробники створили масштабну копію Києва у Minecraft, максимально наближену до реального міста. В мапі відтворені всі райони столиці, зокрема центральні вулиці, архітектурні пам’ятки та навіть окремі житлові будинки.

Окрім дослідження міста, гравці зможуть користуватися функцією приватизації житла – обирати та “купувати” квартири в Києві у межах гри.

Фото: МЕТА.UА