У відеогрі Minecraft створили реалістичну мапу Києва: фото
У популярній відеогрі Minecraft з’явилася детальна мапа Києва, пише МЕТА.UА.
Гравці можуть досліджувати знайомі райони, шукати відомі пам’ятки та навіть придбати віртуальне житло.
Українські розробники створили масштабну копію Києва у Minecraft, максимально наближену до реального міста. В мапі відтворені всі райони столиці, зокрема центральні вулиці, архітектурні пам’ятки та навіть окремі житлові будинки.
Окрім дослідження міста, гравці зможуть користуватися функцією приватизації житла – обирати та “купувати” квартири в Києві у межах гри.
Фото: МЕТА.UА
Опубліковано: 06 лютого 2025