У київських парках практично зникли білки через вирубку старих дерев: подробиці

У київських парках практично зникли білки, якщо порівнювати з попередніми роками, то їх кількість впала в 20 разів і більше.

Про це повідомили у КЕКЦ.

Там наголосили на тому, що їх зникнення пов'язані із двома головними причинами. Перша – гламуризація київських парків, коли "Київзеленбуд" вирубає старі дуплисті дерева і білкам немає де влаштувати гнізда, і немає, де розмножуватись.

"По суті, те, що творить "Київзеленбуд" – це справжній екоцид. Як доказ від зворотного можна навести два столичні ботанічні парки – Університетський та імені Гришка. Один приналежить Київському університету, а другий - Національній академії наук. Вчені там старі дерева із дуплами не вирубують, тому там живуть білки", – запевнили в організації.

Окрім того, років 8 тому у парку КПІ "Київзеленбуд" провів масову рубку старих дуплистих дерев. Одночасно десятки білок залишилися без своїх сховищ і тому вирішили перебігти Берестейський проспект до Парку ім. Івана Багряного. Але всі були розчавлені машинами, що проїжджали.

Друга причина – це те, що "Київзеленбуд" не розвішує в парках штучні будиночки для білочок. Де вони могли б робити свої гнізда та розмножуватись.