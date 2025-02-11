Кияни закликають продовжити лінію швидкісного трамваю до Палацу спорту

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Валерія Гуржий
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Кияни зареєстрували петицію із закликом відновити роботи щодо продовження швидкісного трамваю з Борщагівки до станції метро "Палац спорту".

За словами автора петиції, останніми роками весь громадський транспорт у Києві фактично розділили на дві ролі. Метрополітен виконує магістральну функцію, перевозячи велику кількість пасажирів на значні відстані, а інший транспорт слугує підвозкою до метро. За останні 20 років місто активно забудовувалося, і тепер місткість метрополітену не задовольняє увесь попит.

У 2015 році дослідження за сприяння Світового банку виявило, що у Києві нереалізований попит на магістральні перевезення становить мільйон пасажирів на добу — майже стільки ж, скільки нинішній метрополітен. Фактично, Києву потрібна здатність до швидкісних магістральних перевезень у два рази більша за теперішню.

Те саме дослідження 2015 року показало великий попит на маршрут із Борщагівки до центру міста. Наразі мешканці Борщагівки користуються метрополітеном. Їм зручніше доїхати до станції "Святошин" і відразу опинитися в центрі, ніж пересідати з трамвая на "Вокзальній" або "Політехнічному інституті".

У ГО "Пасажири Києва" нагадали, ще у лютому 2017 року міський голова Віталій Кличко оголосив про плани продовжити лінію Борщагівського швидкісного трамвая до Палацу Спорту.що З тих пір Світовий Банк встиг підготувати свою частину документації для отримання Києвом кредиту на цю лінію, у 2020 році міський підписав розпорядження, за яким роботи з будівництва мали бути закінчені до кінця 2023 року.

Щоправда через численні затримки з вини міста з початком повномасштабного вторгнення Світовий Банк вирішив скасувати проєкт.

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Опубліковано: 11 лютого 2025
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