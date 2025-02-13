Кияни закликають зберегти історичну огорожу Байкового кладовища – петиція

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Ірина Маймур
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Жителі Києва вимагають зупинити демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища.

Відповідну петицію опублікували на сайті Київради.

Наразі вона набрала понад 4000 голосів.

Автор звернення активіст Дмитро Перов наголошує, що червона цегляна огорожа є частиною пам’ятки національного значення та об’єктом культурної спадщини.

За словами Перова, огорожа містить унікальні художні елементи – флористичні орнаменти, піктограми, а також ковані ґратки та скульптурний декор. Вона є впізнаваною частиною Байкового кладовища, де поховані видатні українці, зокрема Михайло Грушевський, Леся Українка, Іван Драч і Микола Міхновський.

Попри це, нещодавно розпочався демонтаж історичної конструкції. Її замінюють на нову, виконану з клінкерної цегли та бетону. Це загрожує знищенням унікальних архітектурних деталей, що інтегровані в старовинну кладку.

Автор петиції зазначає, що дирекція кладовища не передбачила реставрацію історичної огорожі у планах ремонту. Тому активісти просять владу Києва втрутитися в ситуацію, зупинити демонтаж та розробити проєкт реставрації.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 13 лютого 2025
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