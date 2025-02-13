Мозаїку 1962 року хочуть зашити утепленням у Дніпровському районі

На торці школи №31 у Дніпровському районі розташоване керамічне панно 1962 року, яке можуть зашити утепленням.

Про це повідомила д ослідниця архітектури Ельміра Еттінгер.

Вважається, що дана робота є першим панно на школі, над ним працювали художники Нінель Гаркуша, Петро Кашеваров і Володимир Машкара. До того ж ця мозаїка є останньою роботою Нінель Гаркуші в Києві і області. Адже її роботи на станції метро "Святошин", на лікарні МВС і на БК "Енергетик" в Українці вже знищили.

А у 2012 році панно на школі №31 замалювали графіті, бо за словами директорки, воно осипалося, а тодішні учнів казали, що воно надто старомодне. Зараз школу утеплюють і планують зашити стіну з панно.

Дослідниця звернулася до Дніпровської районної адміністрації із закликом зберегти мозаїку, очистити її від малюнку і провести нескладну реставрацію. А для тієї ділянки розробити альтернативне утеплення, аби і дітям комфортно було, і історія не зникала.

Раніше ми писали, що мозаїка на фасаді ліцею №303 на Позняках під загрозою знищення через утеплення будівлі. Згодом у Дарницькій РДА пообіцяли, що панно збережуть.

Фото: Ельміра Еттінгер