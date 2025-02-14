У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування, присвячене торговельним наметам

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Валерія Гуржий
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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося опитування, за допомогою якого хочуть визначитися чи потрібні торговельні намети киянам, чи супермаркети мають замінити торгівлю "з рук".

Кожен тиждень в усіх районах Києва проходять міські ярмарки, а в теплий сезон відкриваються торговельні намети з фруктами та овочами, іграшками та повітряними кульками. Деякі намети мають дозвіл від міста, деякі — працюють стихійно.

Тож, опитування складається з 6 питань: чи влаштовує вас розміщення торговельних наметів у місті, чи купуєте ви щось у торгівельних наметах і яким товарам надаєте перевагу, чи стикалися зі стихійною торгівлею в місті та який напрямок потрібно розвивати першочергово, щоб торгівля в місті стала зручнішою.

Взяти участь в опитуванні можна до 27 лютого.

А ви купуєте щось у торговельних наметах?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 лютого 2025
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