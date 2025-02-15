Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів міст світу

Львів увійшов до рейтингу міст із найкращою пішохідною доступністю, згідно з дослідженням журналу Nature Cities.

Про це повідомляють Texty.org.ua, посилаючись на The Economist.

У дослідженні проаналізували понад 10 тисяч міст по всьому світу, визначаючи, скільки часу їхнім мешканцям потрібно, щоб дістатися до основних міських зручностей. Львів посів 27-ме місце у світовому рейтингу, ставши єдиним українським містом у топ-50.

Команда дослідників під керівництвом Маттео Бруно з лабораторії комп’ютерних наук Sony у Римі визначала середній час, необхідний мешканцям міських районів для досягнення ключових об’єктів інфраструктури: шкіл, лікарень, магазинів, ресторанів та інших важливих закладів.

Лідером рейтингу став Мілан, де середній час пішої прогулянки до необхідних локацій становить 6,4 хвилини. У десятку найзручніших міст також увійшли Копенгаген, Турін, Дублін, Ліон, Мюнхен, Париж, Марсель, Генуя й Единбург.

Дослідники також проаналізували, як міське планування може впливати на розвиток пішохідної інфраструктури. Наприклад, Париж уже має високі показники: 93% його мешканців проживають у районах, де до основних об’єктів можна дістатися за 15 хвилин.

Однак завдяки незначним змінам у розташуванні магазинів і закладів обслуговування можна ще більше скоротити середній час пішохідного доступу. Наприклад, у Парижі це дозволило б зменшити час прогулянки на дві хвилини, а 97% мешканців жили б у “15-хвилинних” районах.

Як зазначає The Economist, численні дослідження доводять, що міста з розвиненою пішохідною інфраструктурою мають чистіше повітря, нижчий рівень забруднення та кращий рівень здоров’я населення. Крім того, збільшення пішохідного трафіку позитивно впливає на розвиток малого бізнесу — місцевих магазинів і кафе.

Фото: LVIV.MEDIA