В Україні запустили перший університетський курс про планування велоруху

У лютому 2025 року в Україні вперше стартував академічний курс "Планування та організація велосипедної мобільності".

Його запровадили в Національному транспортному університеті у співпраці з U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва) та Bike City Consulting.

За словами експертів з мобільності, під час війни велосипед став важливою альтернативою транспорту, дозволяючи пересуватися навіть за умов руйнування інфраструктури, дефіциту пального та змін у міській логістиці. За даними Держстату, велосипеди є в 50% українських домогосподарств, а середня відстань пересування у містах та громадах становить 5-10 км — саме ця відстань є оптимальною для велотранспорту.

Водночас, в Україні критично бракує фахівців, які можуть якісно проєктувати та впроваджувати безпечну велосипедну інфраструктуру. Донедавна в жодному університеті країни не існувало окремої навчальної дисципліни, присвяченої велоплануванню.

Що передбачає курс

Курс орієнтований на студентів-магістрів Національного транспортного університету і складається з теоретичної та практичної частин. Під час навчання студенти вивчають:

роль велосипедного транспорту у сталому розвитку міст;

державні будівельні норми та стандарти;

принципи організації велодоріжок, вулиць спільного руху, велоінфраструктури;

взаємодію велотранспорту з іншими видами громадського транспорту;

використання велосипедної логістики, зокрема вантажних велосипедів;

значення велоруху для безбар’єрного середовища та євроінтеграції України.

Практична частина курсу передбачає розроблення курсового проєкту з планування велосипедної мережі для конкретної громади. Студенти навчаються створювати стратегії розвитку веломереж, проводити аудит міських вулиць та розробляти пропозиції щодо інтеграції велоінфраструктури в загальну транспортну систему.

Курс "Планування та організація велосипедної мобільності" включили до навчальних дисциплін трьох спеціальностей Національного транспортного університету:

"Розумний транспорт і логістика для міст";

"Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень";

"Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом".

Фото: Ярослав Концевий, Сергій Момотюк