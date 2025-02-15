У Львові облаштували два розумні перехрестя, які зменшують затори

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Ірина Маймур
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У Львові облаштували два розумні перехрестя, які зменшують затори.

Про це повідомляють у ЛКП “Львівавтодор”.

Перше “смарт-перехрестя” запрацювало на вул. Пасічна – Пирогівка, а друге запустили на вул. Зелена – вул. Вулецька. Світлофори на цих ділянках самостійно регулюють сигнали відповідно до інтенсивності руху транспорту.

Система використовує транспортні детектори, що збирають дані про потік автомобілів, дистанцію між ними та затримки в русі. Аналізуючи ці показники, світлофори коригують тривалість зеленого сигналу, щоб уникнути простоїв і покращити трафік.

Такий підхід зменшує затори та підвищує пропускну здатність перехресть, що особливо важливо для виїзду з міста.

Фото: ЛКП “Львівавтодор”

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Опубліковано: 15 лютого 2025
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