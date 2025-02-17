Радянський пам'ятник демонтували на території школи у Святошинському районі

У Києві демонтували радянський пам'ятник на території школи №223 у Святошинському районі. Це був так званий "Альошка" з написом "слава героям павшим в боях за свободу родины". Рішення про його демонтаж було прийняте Київрадою ще 4 липня 2024 року.

Про це повідомили у Деколонізація.Україна.

Зазначається, що такі однотипні пам'ятники не мають нічого спільного зі вшануванням пам'яті учасників Другої світової війни. Разом із баштами танків такі пам'ятники на територіях шкіл мали на меті виключно пропаганду радянського мілітаризму серед дітей.

Наразі єдиною областю України, яка повністю очистилась від таких пам'ятних знаків лишається Львівщина. Станом на зараз Київрада проголосувала за усунення з публічного простору 254 об'єктів в рамках деколонізації, з них лишилось демонтувати 131.

Фото: Деколонізація.Україна