Південний міст у Києві можуть відкрити для приватних автівок

Південний міст у Києві можуть відкрити для приватного транспорту.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі немає потреби в закритті Південного мосту, яка була раніше, зазначив він.

“Будемо відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом”, – заявив Ткаченко.

Водночас, за його словами, на мосту можливе додаткове регулювання руху, але в цілому обмеження можна послабити.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Південний міст був відкритий лише для військового та спецтранспорту. Остаточне рішення щодо відновлення проїзду для всіх киян ухвалять на найближчому засіданні Ради оборони Києва.