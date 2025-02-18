Південний міст у Києві можуть відкрити для приватних автівок
Південний міст у Києві можуть відкрити для приватного транспорту.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Наразі немає потреби в закритті Південного мосту, яка була раніше, зазначив він.
“Будемо відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом”, – заявив Ткаченко.
Водночас, за його словами, на мосту можливе додаткове регулювання руху, але в цілому обмеження можна послабити.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Південний міст був відкритий лише для військового та спецтранспорту. Остаточне рішення щодо відновлення проїзду для всіх киян ухвалять на найближчому засіданні Ради оборони Києва.
Фото: .igotoworld.com
Опубліковано: 18 лютого 2025
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