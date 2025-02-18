Atlas Festival 2025 у Києві: коли і де відбудеться фестиваль

Десятий Atlas Festival відбудеться 18-20 липня 2025 року на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Організатори обіцяють три дні живої музики, мистецтва та благодійності. Головна мета заходу — зібрати понад 100 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

Цьогорічний фестиваль проходитиме під гаслом “Надихає. Об'єднує. Допомагає”. Візуальний стиль для події створить українська мисткиня Маша Рева.

Захід відбудеться з урахуванням умов воєнного часу. Організатори передбачили укриття на території ТРЦ, яке зможе вмістити десятки тисяч людей у разі повітряної тривоги.

Імена перших артистів та хедлайнерів оголосять на початку березня.

У продажу вже доступна обмежена кількість абонементів на три дні за ціною 3500 грн. Придбати квитки можна за посиланням . У березні вартість зросте.

Фото: Atlas Festival