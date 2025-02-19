У Львові завершують реставрацію історичної аптеки на площі Міцкевича: фото

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Ірина Маймур
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У Львові завершують реставрацію історичної аптеки “На Марійській площі”, що розташована на площі Міцкевича, 8.

Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Після відкриття тут продаватимуть лікувальні трави, чаї та косметичні засоби.

За словами Зубача, аптеку вдалося зберегти завдяки ретельному контролю з боку Офісу охорони культурної спадщини. Орендарі працюють під наглядом спеціалістів, аби дотримуватися всіх реставраційних вимог.

Після звернення нових орендарів ухвалили рішення залучити архітектурне бюро з досвідом відновлення історичних будівель. Фахівці співпрацювали з реставратором Василем Карпівим та бюро Karp Restorer.

На об'єкті працювало вісім майстрів-реставраторів (чотири – щоденно). Вони вручну відновлювали меблі та декоративні елементи.

З приміщення зняли гіпсокартон, відкрили історичну поштукатурену стелю, очистили латунні деталі, вивели плями від препаратів на полицях, демонтували бутафорні елементи, відреставрували меблі та центральний стіл. Люстри, хоча й радянського періоду, залишили для збереження атмосфери.

Аптека на площі Міцкевича є однією з небагатьох, що зберегли автентичний інтер’єр.

Як пише “Твоє Місто”, у 2018 році після тривалих конфліктів попередні орендарі переїхали, а в 2019 році тут знову відкрили аптечний заклад. У приміщенні зберегли історичний інтер’єр, продавали ліки, медичні й косметичні засоби.

Ця аптека стала другою історичною локацією у Львові, яку мережа D.S відновила зі збереженням автентичного інтер’єру. Раніше, у 2012 році, компанія відновила роботу однієї з найстаріших аптек міста – “Під Угорською короною” на площі Соборній, 1.

Фото: Любомир Зубач

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Опубліковано: 19 лютого 2025
Львів реставрація
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