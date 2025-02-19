У метро Києва щодня оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання

З 19 лютого у метро Києва щоранку о 09:00 оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників, захисниць та мирних жителів України.

Про це повідомляє КМДА.

Оголошення звучатиме на 19 станціях глибокого залягання із системою автоматичного оповіщення.

Згодом ці заходи запровадять і в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Наземний пасажирський транспорт не зупинятимуть під час хвилини мовчання. Оголошення будуть вмикати з 08:50 до 09:00 у момент, коли транспорт стоїть на зупинці. В метро додатково інформуватимуть про це через рекламні носії.

Також від сьогодні оголошення про хвилину мовчання через гучномовці лунатимуть на Майдані Незалежності та Хрещатику.

Нагадаємо, що раніше Київрада видала наказ про запровадження в громадському транспорті щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Згідно з ним, у проміжку з 08:50 до 09:00 кожного дня водії автобусних парків, трамвайних і тролейбусних депо зобов'язані під час зупинки після оголошення інформації щодо поточної зупинки одноразово вмикати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух дозволяється відновлювати тільки після закінчення оголошення.

Пізніше у КМДА спростували, що в Києві зупинятимуть громадський транспорт під час хвилини мовчання.

Фото: UKR.NET