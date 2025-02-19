У Луцьку запрацювало безкоштовне таксі для ветеранів
У Луцьку почав працювати проєкт “Ветеран таксі”, що надає безплатні перевезення для військових із пораненнями.
Про це повідомляє Суспільне Луцьк
Ініціатором стала громадська організація “Молодь з місією”. Ідею створення запозичили у Тернополі. Там ініціатива для маломобільних воїнів працює понад рік.
Як працює “Ветеран таксі”
- Авто обладнане ліфтом та кріпленнями для перевезення людей на візках.
- Місткість – до шести пасажирів.
- Послуга безплатна для військових, яким потрібно дістатися лікарні, магазину, ЦНАПу чи просто вийти на прогулянку.
- Скористатися послугами можна за номером 077 911 77 11.
Наразі над проєктом "Ветеран таксі" у Луцьку працює 9 волонтерів. Це – водії, механіки та супровідники при поїздках.
Проєкт підтримують місцеві бізнесмени, які допомагають з пальним. Організатори сподіваються, що до ініціативи долучиться ще більше волонтерів та небайдужих містян.
Фото: Суспільне Луцьк
Опубліковано: 19 лютого 2025
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