У Луцьку запрацювало безкоштовне таксі для ветеранів

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Ірина Маймур
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У Луцьку почав працювати проєкт “Ветеран таксі”, що надає безплатні перевезення для військових із пораненнями.

Про це повідомляє Суспільне Луцьк

Ініціатором стала громадська організація “Молодь з місією”. Ідею створення запозичили у Тернополі. Там ініціатива для маломобільних воїнів працює понад рік.

Як працює “Ветеран таксі”

  • Авто обладнане ліфтом та кріпленнями для перевезення людей на візках.
  • Місткість – до шести пасажирів.
  • Послуга безплатна для військових, яким потрібно дістатися лікарні, магазину, ЦНАПу чи просто вийти на прогулянку.
  • Скористатися послугами можна за номером 077 911 77 11.

Наразі над проєктом "Ветеран таксі" у Луцьку працює 9 волонтерів. Це – водії, механіки та супровідники при поїздках.

Проєкт підтримують місцеві бізнесмени, які допомагають з пальним. Організатори сподіваються, що до ініціативи долучиться ще більше волонтерів та небайдужих містян.

Фото: Суспільне Луцьк

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Опубліковано: 19 лютого 2025
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