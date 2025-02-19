У Луцьку запрацювало безкоштовне таксі для ветеранів

У Луцьку почав працювати проєкт “Ветеран таксі”, що надає безплатні перевезення для військових із пораненнями.

Про це повідомляє Суспільне Луцьк

Ініціатором стала громадська організація “Молодь з місією”. Ідею створення запозичили у Тернополі. Там ініціатива для маломобільних воїнів працює понад рік.

Як працює “Ветеран таксі”

Авто обладнане ліфтом та кріпленнями для перевезення людей на візках.

Місткість – до шести пасажирів.

Послуга безплатна для військових, яким потрібно дістатися лікарні, магазину, ЦНАПу чи просто вийти на прогулянку.

Скористатися послугами можна за номером 077 911 77 11.

Наразі над проєктом "Ветеран таксі" у Луцьку працює 9 волонтерів. Це – водії, механіки та супровідники при поїздках.

Проєкт підтримують місцеві бізнесмени, які допомагають з пальним. Організатори сподіваються, що до ініціативи долучиться ще більше волонтерів та небайдужих містян.

Фото: Суспільне Луцьк