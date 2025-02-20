У Бучі створять освітній екопростір в парку “Диво”: як він виглядатиме
У Бучі створять унікальний освітній простір – екоклас, який буде розташований у парку “Диво”.
Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.
Тут діти зможуть навчатися просто неба, досліджувати природу та вивчати екологію.
Проєкт реалізують завдяки гранту від Європейської Комісії в межах ініціативи CO-CREATE New European Bauhaus Open Call 2025. Загальний бюджет складає 68 000 євро, з яких 45 000 (66%) надає Єврокомісія, а решту фінансує Бучанська міська рада.
За словами міського голови Анатолія Федорука, екоклас стане сучасним освітнім майданчиком, де діти отримуватимуть знання в гармонії з природою.
Фото: Анатолій Федорук
Опубліковано: 20 лютого 2025
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