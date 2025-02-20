У Бучі створять освітній екопростір в парку “Диво”: як він виглядатиме

У Бучі створять унікальний освітній простір – екоклас, який буде розташований у парку “Диво”.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Тут діти зможуть навчатися просто неба, досліджувати природу та вивчати екологію.

Проєкт реалізують завдяки гранту від Європейської Комісії в межах ініціативи CO-CREATE New European Bauhaus Open Call 2025. Загальний бюджет складає 68 000 євро, з яких 45 000 (66%) надає Єврокомісія, а решту фінансує Бучанська міська рада.

За словами міського голови Анатолія Федорука, екоклас стане сучасним освітнім майданчиком, де діти отримуватимуть знання в гармонії з природою.

Фото: Анатолій Федорук