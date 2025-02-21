Пірс, амфітеатр та інклюзивні зони: яким може бути парк у Луцьку за 50 млн гривень

У Луцьку планують створити новий парк на Набережній за майже 50 млн гривень. Їх виділять в межах гранту від ЄС, пише "Конкурент".

Луцьк став учасником міжнародного грантового проєкту "Дике життя у великому місті", який спрямований на збереження природних та зелених зон. За першими планами, парк розташується на 10,3 га, з зеленими зонами площею 58 тис. м².

Проєкт ще не затвердили, але молоді архітектори та студенти, дізнавшись про грант, презентували своє бачення майбутнього парку.

За умовами гранту, який отримала громада від ЄС, є кілька обов'язкових речей, що мають бути та території. Зокрема, заплановано видалення інвазивних дерев – рослин, які не є характерними для цієї місцевості й потрапили сюди завдяки людському втручанню або природним шляхом. Натомість висадять місцеві види, а також створять природну луку, що стане середовищем для комах, птахів і дрібних тварин.

Також на території мають облаштувати дощові канали для фільтрації води та встановити фільтри на трубах зливової каналізації. У болотистих зонах повинні створити дерев’яні настили, а вздовж річки та біля входів прокласти гравійні доріжки. У парку мають облаштувати “зелений клас” із лавками та дошками для занять, пірс, зони відпочинку з лавками, урни для сортування сміття, освітлення, живопліт і болотну екосистему.

Урбаністи ГО "місто.ребут" розробили концепцію парку, який гармонійно впишеться у природний ландшафт.

Вони запропонували різні типи покриття стежок: декінг біля річки Стир, гравійно-набивні доріжки та металева сітка для болотистих місць. Замість традиційних лавок відвідувачі зможуть сидіти на зелених острівцях, створених з природних рослин.

Для підвищення інклюзивності встановлять декілька пандусів.

“Цю територію ми розглядаємо як своєрідний безкоштовний реабілітаційний центр для пересічних людей та військових”, – каже архітектор і урбаніст ГО “місто.ребут” Тарас Пахолюк.

На вході запроєктовано укриття, що буде використовуватися як багатофункціональний простір.

Повернути життя невикористаним територіям — ще одна мета проєкту. Колишнє футбольне поле перетворять на багатофункціональну зону для пікніків, спорту та заходів.

У парку облаштують спеціальні місця для риболовлі, а освітлення встановлюватимуть теплого спектру, що не буде тривожити фауну. На сирих опорах мостів планують мурали, які стануть частиною артпростору.

З проєктом парку можна ознайомитися за посиланням.

Тарас Пахолюк зазначив, що всі напрацювання фахівців передаються до міської ради й беруться до уваги. Водночас він підкреслив, що разом із колегами розглядає парк у ширшому контексті, тому їхня презентація охоплює територію, що виходить за його межі.

Візуалізації: проєкт ГО “місто.ребут”