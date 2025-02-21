У КМДА закликають не підтримувати петицію щодо збереження історичної огорожі Байкового кладовища

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Валерія Гуржий
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Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у відповіді на петицію про збереження історичної огорожі Байкового кладовища закликав не підтримувати її.

За його словами, частина огорожі не є об’єктом культурної спадщини та не має архітектурної або художньої цінності. Тому її демонтаж не порушує охоронний статус кладовища.

Раніше ми писали, що жителі Києва вимагають зупинити демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища та створили відповідну петицію.

За словами пам'яткоохоронця Дмитра Перова, огорожа містить унікальні художні елементи – флористичні орнаменти, піктограми, а також ковані ґратки та скульптурний декор. Вона є впізнаваною частиною Байкового кладовища, де поховані видатні українці, зокрема Михайло Грушевський, Леся Українка, Іван Драч і Микола Міхновський.

Попри це, нещодавно розпочався демонтаж історичної конструкції. Її замінюють на нову, виконану з клінкерної цегли та бетону. Це загрожує знищенням унікальних архітектурних деталей, що інтегровані в старовинну кладку.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 21 лютого 2025
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