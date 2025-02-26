У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І

У Полтаві в межах кампанії з деколонізації демонтували пам’ятник Петру І.

Про це повідомила в. о. мера міста Катерина Ямщикова.

“Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів”, — зазначила вона.

Пам’ятник розташовувався перед музеєм "Поле Полтавської битви" на вулиці Шведська Могила. Після початку повномасштабного вторгнення росії його накрили чорною плівкою, щоб приховати від публічного огляду.

За інформацією телеканалу “Рада”, демонтаж здійснили виключно силами волонтерів без залучення державних коштів.

Раніше, 20 лютого, під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради ухвалили рішення про перенесення імперських пам’ятників.

Фото: Суспільне Полтава, Катерина Ямщикова