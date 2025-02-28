Яким може стати центральний парк-пам’ятка у Стрию після реконструкції: візуалізації

Бюро A7 Architects показали візуалізації першого етапу реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Парк імені Тараса Шевченка” у Стрию.

Він включав аналіз стану інженерних мереж, планування оновлення покриття доріжок та розробку схеми сучасного освітлення для підвищення безпеки у вечірній час.

Повний проєкт реконструкції передбачає комплексне оновлення всієї території.

У парку облаштують модернізовані вхідні групи, що зроблять простір більш доступним. Для інклюзивності передбачено тактильну плитку для людей із порушенням зору та інформаційні стенди з дублюванням тексту мовою Брайля. Також заплановано спеціальні укриття, які в мирний час стануть частиною благоустрою.

Територію зроблять комфортнішою завдяки освітленим алеям, питним фонтанчикам, зручним вело- та пішохідним доріжкам. Історичні елементи парку збережуть та гармонійно інтегрують у сучасний простір. Для активного відпочинку передбачені дитячі ігрові та спортивні майданчики з безпечним екологічним покриттям.

У парку також побудують адміністративну будівлю – “Будинок садівника”, нові вбиральні, адаптовані для людей з інвалідністю, а також облаштують місця для матері й дитини. Для культурних заходів передбачено відкриті галявини та простори під відкритим небом, а для власників тварин створять інтерактивну зону для домашніх улюбленців.

Зазначимо, що восени 2024 року Стрийська міська рада підписала угоду вартістю майже 64 млн грн на реконструкцію “Парку імені Тараса Шевченка”. Роботи виконуватиме сільськогосподарське приватне підприємство “Дорошів”.

Візуалізації: A7 Architects