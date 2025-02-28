Недалеко від Будинку художника забрали частину тротуару заради облаштування двох паркомісць

На вулиці Січових Стрільців, 17 під будівлею колишнього офісу Надра банку, працівники КП ШЕУ Шевченківського району готуються зробити першу кишеню для паркування, яких допоки не було вздовж всієї вулиці, за рахунок тротуару.

Про це повідомили у ГО "Пасажири Києва".

При цьому, на відстані 100 метрів по цій вулиці є платний паркінг бізнес центру, де майже завжди є пару десятків вільних паркомісць з ціною 25 грн/год.

Окрім того, що комунальники за забирають простір у пішоходів, вони ще й створюють проблему для велосипедистів, які рухаються велосмугою.

"Очевидно, що в київських реаліях водії тут паркуватимуться ялинкою, а значить задня частина автомобілів перекриватиме повністю велосмугу", – додали в організації.

"Пасажири Києва" закликали ШЕУ та Департамент транспортної інфраструктури Києва якомога швидше відновити частину тротуару.

Фото: "Пасажири Києва"