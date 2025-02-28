На Батиєвій горі хотіли збудувати ЖК: прокуратура подала позов до суду

Прокуратура через суд вимагає скасувати рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори на вулиці Конлуторській під житловий комплекс.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Відомо, що у вересні 2024 року рішенням Київської міської ради товариству передано в оренду на 5 років земельну ділянку площею маже 1 га вартістю майже 15 млн грн для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхових будинків. Землю товариство отримало в оренду як власник нежитлової будівлі площею 50 кв.м.

Проте, вказаний об’єкт нерухомості фізично не існує та ніколи не існував, не вводився в експлуатацію, дозвільні документи на його будівництво не видавались та не реєструвались.

Реєстрація права власності на будівлю, якої не існує, була спрямована на створення штучних підстав для отримання землі на позаконкурентних умовах. Більш того, вказаним рішенням Київська міська рада надала товариству земельну ділянку для нового будівництва багатоповерхових житлових будинків, що обов’язково передбачає дотримання процедури проведення земельних торгів.

До того ж земельна ділянка розташована на Батиєвій горі, в зсувонебезпечній зоні, та за функціональним призначенням належить до території захисної зелені, а відведення її під забудову може призвести до вирубки зелених насаджень, зсуву ґрунту, та загрози життю та здоров’ю мешканців міста.

Відтак прокуратура просить суд скасувати рішення Київради про передачу ділянки в оренду, а також скасувати реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість, що стало підставою для виділення землі. Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження у вказаній справі.

Фото: Київська міська прокуратура, Майя Двалішвілі