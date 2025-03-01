Унаслідок атаки на Харків постраждали книгарні “Книголенд” і “КСД”, а також друкарня

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Ірина Маймур
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Унаслідок атаки на Харків у ніч на 1 березня постраждали книгарні мереж “Книголенд” і “Клуб сімейного дозвілля”, а також друкарня “Тріада-Пак”.

За словами директора мережі “Книголенд” Ігоря Зарудка, одна з книгарень зазнала значних ушкоджень від вибухової хвилі: вибиті вітрини, пошкоджена стеля, частина книжок знищена.

Ще одна книгарня цієї ж мережі в іншому районі міста також постраждала – внутрішні вітрини та полиці зазнали пошкоджень.

У книгарнях зараз оцінюють збитки. Частина книжок непридатна до продажу через уламки скла, що потрапили всередину.

Суспільне повідомило, що внаслідок обстрілу пошкоджено книгарню "КСД" у місті.

У соцмережах друкарні “Тріада-Пак” зазначають, що там вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, паркан, службові приміщення та частину друкарського обладнання. Збитків зазнали й друкарські матеріали. На щастя, серед працівників друкарні ніхто не постраждав.

У “Тріада-Пак” закликали українців підтримати друкарню та книжковий ринок, купуючи книги видавництв, з якими вона співпрацює: “Ранок”, “Фабула”, “Видавництво Старого Лева”, “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, Vivat та інших. У книгарні наголошують, що українські книги є важливою частиною культурного спротиву.

За даними Харківської обласної прокуратури, загалом внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Фото: Ігор Зарудко; друкарня “Тріада-Пак”; Суспільне

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Опубліковано: 01 березня 2025
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