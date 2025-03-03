Новий біговий маршрут у вигляді протезу з'явився на ВДНГ

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Валерія Гуржий
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На ВДНГ з'явився новий біговий маршрут у вигляді протезу. Його розробив та першим пробіг Всеволод Севастьянов, який є автором бігового проєкту CreativeRunDvizh.

Про це пише "Суспільне".

Цей маршрут він створив, аби підтримати всіх українських військових та цивільних, хто зараз проходить реабілітацію та протезування. Його довжина складає 2,5 кілометра.

"У бігових малюнках головне не відстань, а втілення ідеї. Тому кожна ідея може відрізнятися відстанню і часом її реалізації. Маршрут прокладений не тільки по біговим доріжкам. Довелося пробігати через сад гамаків та іншій місцевості, не дуже придатній для пробіжок", — розповів розробник маршруту.

Фото: Всеволод Севастьянов/Facebook

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Опубліковано: 03 березня 2025
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