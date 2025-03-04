Кияни просять створити парк біля озера Вирлиця – петиція

Мешканці Осокорків зареєстрували петицію з проханням облаштувати паркову зону на березі озера Вирлиця.

Ініціатива передбачає створення сучасного простору для відпочинку та занять спортом.

Авторка петиції пропонує прибрати територію вздовж вулиці Ревуцького, встановити лавки, освітлення, сміттєві баки, облаштувати велодоріжки та майданчики для вигулу собак. Це зробить місце комфортним як для прогулянок, так і для активного дозвілля.

“Мешканці мікрорайону будуть вдячні за можливість відпочивати, займатися спортом і насолоджуватися природою озера”, – зазначено в петиції.

Щоб петицію розглянули в Київраді, необхідно зібрати 6000 підписів до липня 2025 року. Підтримати ініціативу можна на сайті електронних петицій Київради.

Фото: Вікіпедія