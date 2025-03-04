Гіпоалергенні тополі, дощові сади і “живі огорожі”: як озеленюватимуть Київ у 2025 році

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Ірина Маймур
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Цьогоріч у Києві продовжать оновлювати зелені насадження, висаджуючи дерева й кущі, адаптовані до міського середовища. Зокрема, у столиці з’являться нові сорти тополь, які не викликають алергічної реакції.

Про це йдеться у відповіді КП "Київзеленбуд" на запит Суспільного.

У парках та скверах висадять клени, липи, платани, сосни, ялини, бузок, гортензії, ялівець і робінію псевдоакацію. Ці рослини стійкі до спеки, загазованості та інших негативних факторів міського середовища.

Особливу увагу приділять відновленню тополь – використовуватимуть сорт колоновидної тополі чорної “Італіка”, яка ефективно очищує повітря, але не поширює алергенного пуху.

Окрім традиційного озеленення, у Києві продовжать впроваджувати екологічні ініціативи:

  • дощові сади для збору надлишкової води та запобігання підтопленням;
  • вуличні меблі з озелененням, які створюватимуть нові громадські простори та перешкоджатимуть хаотичному паркуванню;
  • декоративні луки та ділянки без скошування, які сприятимуть збереженню біорізноманіття;
  • “живі огорожі” вздовж доріг для зниження рівня шуму та забруднення.

Фахівці Київзеленбуду застосовуватимуть сучасні методи догляду, зокрема кронування та захист від шкідників. У Дніпровському районі вже триває боротьба з моніліозом, який пошкодив сакури на бульварі Верховної Ради.

Фото: КП "Київзеленбуд"

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Опубліковано: 04 березня 2025
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