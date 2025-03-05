У Києві запустили Портал послуг з усіма сервісами міста: як працює платформа

У Києві з’явився Портал послуг – цифрова платформа, яка об’єднує ключові міські сервіси.

Про це повідомили у КМДА.

Тепер мешканці Києва можуть отримувати адміністративні та соціальні послуги онлайн без черг та зайвої бюрократії.

На платформі вже працює 11 основних послуг, зокрема:

Реабілітаційні програми для людей з інвалідністю;

Компенсація витрат на енергоносії;

Отримання дозволів для малого бізнесу;

Матеріальна допомога сім’ям загиблих українських воїнів.

За даними міської влади, у Києві проживає понад 418 тисяч внутрішньо переміщених осіб та понад 160 тисяч людей з інвалідністю. Завдяки Порталу послуг вони зможуть швидко оформлювати заявки та отримувати підтримку без зайвих паперів.

Платформа побудована на основі єдиного входу, має зручний пошук і автоматизовану систему обробки заяв. Вона є частиною цифрової екосистеми “Київ Цифровий”, що вже включає мобільний застосунок, систему оплати проїзду, відкриті дашборди міста та онлайн-сервіси.

Якщо “Київ Цифровий” забезпечує швидкий доступ до повсякденних послуг, як-от купівля квитків на транспорт чи оплата паркування, то Портал послуг охоплює ширший спектр муніципальних програм та адміністративних сервісів.

Функціонал платформи поступово розширюватимуть, щоб зробити доступ до міських сервісів зручнішим для киян.

Фото: Getty Images