Жителі Подолу створять квітник на бульварі між Нижнім і Верхнім Валами

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Ірина Маймур
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Жителі Подолу цієї весни планують облаштувати квітник на бульварі між Нижнім і Верхнім Валами.

Про це повідомила Vika Denysova у спільноті "Подоляночка".

До ініціативи долучилися професійні ландшафтні архітектори Андрій Каранда та Олеся Савчук (Karanda Landscape), які розроблять концепцію озеленення.

Більшість рослин для квітника надасть зі свого розсадника Андрій Каранда, а решту необхідного мешканці планують докупити за власні кошти. “Київзеленбуд” та адміністрація району забезпечать техніку, ґрунт і мульчу для висадки.

У квітні на визначеній ділянці протестують посухостійкі рослини, щоб визначити, які найкраще витримають спекотне літо. Восени або наступного року ці рослини висадять на всій сонячній території бульвару.

Мешканці сподіваються, що новий квітник зробить простір затишнішим і привабливішим для прогулянок і відпочинку містян та їхніх чотирилапих.

Фото: “Подоляночка”; Getty Images

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Опубліковано: 05 березня 2025
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