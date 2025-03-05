У Києві відремонтують два шляхопроводи та два мости: які саме

КК “Київавтодор” оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту ключових транспортних споруд столиці.

Про це повідомляє КМДА.

Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – біля готелю “Славутич” і той, що з'єднує вулиці Бориса Мартоса та Ентузіастів.

Що передбачає ремонт

Шляхопровід на Либідській площі – з 1970 року не проходив капітального ремонту. Через накопичені дефекти заплановане оновлення мостового полотна, ремонт опор, встановлення сучасних LED-світильників, нових огорож та облаштування велодоріжок.

Шляхопровід на Добринінській – Богатирській експлуатується з 1964 року без жодного капремонту. Через корозію арматури та руйнування бетону необхідне повне оновлення конструкцій, заміна огорож, опор освітлення, оновлення підземних комунікацій та трамвайних колій.

Міст через Русанівський канал біля готелю “Славутич” – побудований у 1965 році, жодного разу не ремонтувався. Дефекти конструкцій потребують оновлення дорожнього покриття, тротуарів, прогонових будов, встановлення нових огорож та модернізації освітлення.

Міст між вулицями Бориса Мартоса та Ентузіастів – з 1964 року без капітального ремонту. Заплановані роботи включають заміну мостового полотна, ремонт прогонових будов і опор, оновлення освітлення та облаштування велодоріжок.

Усі ремонтні роботи проєктуються з урахуванням принципів безбар’єрності. Передбачено пониження бордюрів, тактильну навігацію та комфортний доступ для маломобільних груп населення.

Прийом заявок для участі в тендерах триватиме до відповідних дат у 2025 році.

Фото: Vgorode.ua Київ