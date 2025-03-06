У Макарові відновили Центр культури, пошкоджений під час наступу на Київ

У Макарові завершили ремонт двох просторів у Центрі культури і дозвілля, який зазнав значних пошкоджень під час бойових дій у 2022 році.

Про це повідомив селищний голова Вадим Токар.

Відновлення провели за підтримки Агентства ООН у справах біженців та благодійників.

У будівлі встановили нові підвісні стелі у вестибюлі та на другому поверсі, відремонтували хореографічний клас і танцювальну залу, яка також використовується для тренувань юних спортсменів із тхеквондо.

У Макарівській ДЮСШ ім. Василя Симоненка облаштували пандус і адаптований санвузол для людей з інвалідністю.

Центр культури відіграє ключову роль у житті громади. Тут працюють музична та спортивна школи, вокальні й танцювальні студії, а також ветеранський простір “Серед своїх”. Попри пошкодження будівлі, заклад не припиняв діяльність і після звільнення громади став гуманітарним хабом.

За словами Токаря, у найближчих планах — ремонт будинку культури в Копилові.

Фото: Вадим Токар