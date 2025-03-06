Забудовник KAN Development планує звести ЖК навпроти Ocean Plaza: деталі

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Ірина Маймур
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Компанія KAN Development анонсувала житловий комплекс “Біоритм”, який з’явиться на місці торговельного центру “Інтервал Плаза” навпроти Ocean Plaza.

За адресою вул. Велика Васильківська, 143/2 зараз розташовані ТЦ, невеликий ринок та пустир. Колись тут було тролейбусне депо №1.

Чи передбачено знесення торговельного центру, поки невідомо, але на мапі LUN.ua він позначений як частина майбутньої забудови.

Новий ЖК складатиметься з дев’яти будинків заввишки від 14 до 29 поверхів. Візуалізації показують басейни на дахах і міст між будинками.

Нагадаємо, що влітку 2024 року Київрада схвалила ще один проєкт від KAN Development — житлову забудову в Китаєві, зокрема 29 гектарів в урочищах Самбурки та Болгарське.

Фото: biorytm; LUN.uа

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Опубліковано: 06 березня 2025
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