В Одесі відновили 130-річні двері, пошкоджені під час російської атаки: фото

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Ірина Маймур
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Реставратори ініціативи “Тисячі дверей Одеси” завершили відновлення історичних дубових дверей будинку Леоніда Караводіна на Софіївській, 8.

Їх створив архітектор Демосфен Мазіров ще у 1890 році.

Двері зазнали значних пошкоджень під час російського обстрілу 6 листопада 2023 року — ракета впала за 30 метрів, вибуховою хвилею зірвало стулки з петель, зруйнувало декор і порушило конструкцію дверної коробки. Внаслідок атаки також постраждали фасади Одеського художнього музею та житлових будинків.

Реставратори відновили різьблені елементи, замінили зруйновані фрагменти, встановили нові латунні ручки та маскарон.

Відновлення тривало дев’ять місяців, і тепер вхідні та тамбурні двері працюють у синхроні, допомагаючи зберігати стабільний клімат у парадній.

Фото: “Тисячі дверей Одеси”

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Опубліковано: 06 березня 2025
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