У Києві з’явиться 18 офіційних маршрутів для бігу
У Києві створять 18 офіційних спортивних маршрутів для бігу та скандинавської ходьби.
Відповідне розпорядження підписав міський голова, повідомили в КМДА.
Маршрути будуть промарковані та облаштовані відповідно до міських стандартів. На них встановлять інформаційні вказівники та благоустроять територію. До того ж маршрути оцифрують, щоб користувачі могли легко орієнтуватися.
До переліку увійшли такі локації:
- Голосіївські гірки,
- Голосіївський трейл,
- ВДНГ,
- Вітряні гори,
- Оболонь Run,
- Парк "Муромець",
- Труханів острів,
- Труханів трейл,
- Володимирська гірка – Паркова алея,
- Ботанічний сад,
- Русанівська набережна,
- Райдужне озеро,
- Паркове коло,
- Стежка здоров’я,
- Парк Партизанської слави,
- Озеро Тельбін,
- Історичний центр,
- Хрещатик – Паркова дорога.
За словами заступниці голови КМДА Олени Говорової, ініціатива допоможе киянам підтримувати активний спосіб життя та підготує місто до бігових заходів.
Фото: Sport Business Media
Опубліковано: 07 березня 2025