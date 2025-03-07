У Києві з’явиться 18 офіційних маршрутів для бігу

У Києві створять 18 офіційних спортивних маршрутів для бігу та скандинавської ходьби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова, повідомили в КМДА.

Маршрути будуть промарковані та облаштовані відповідно до міських стандартів. На них встановлять інформаційні вказівники та благоустроять територію. До того ж маршрути оцифрують, щоб користувачі могли легко орієнтуватися.

До переліку увійшли такі локації:

Голосіївські гірки,

Голосіївський трейл,

ВДНГ,

Вітряні гори,

Оболонь Run,

Парк "Муромець",

Труханів острів,

Труханів трейл,

Володимирська гірка – Паркова алея,

Ботанічний сад,

Русанівська набережна,

Райдужне озеро,

Паркове коло,

Стежка здоров’я,

Парк Партизанської слави,

Озеро Тельбін,

Історичний центр,

Хрещатик – Паркова дорога.

За словами заступниці голови КМДА Олени Говорової, ініціатива допоможе киянам підтримувати активний спосіб життя та підготує місто до бігових заходів.

Фото: Sport Business Media