У Києві з’явиться 18 офіційних маршрутів для бігу

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Ірина Маймур
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У Києві створять 18 офіційних спортивних маршрутів для бігу та скандинавської ходьби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова, повідомили в КМДА.

Маршрути будуть промарковані та облаштовані відповідно до міських стандартів. На них встановлять інформаційні вказівники та благоустроять територію. До того ж маршрути оцифрують, щоб користувачі могли легко орієнтуватися.

До переліку увійшли такі локації:

  • Голосіївські гірки,
  • Голосіївський трейл,
  • ВДНГ,
  • Вітряні гори,
  • Оболонь Run,
  • Парк "Муромець",
  • Труханів острів,
  • Труханів трейл,
  • Володимирська гірка – Паркова алея,
  • Ботанічний сад,
  • Русанівська набережна,
  • Райдужне озеро,
  • Паркове коло,
  • Стежка здоров’я,
  • Парк Партизанської слави,
  • Озеро Тельбін,
  • Історичний центр,
  • Хрещатик – Паркова дорога.

За словами заступниці голови КМДА Олени Говорової, ініціатива допоможе киянам підтримувати активний спосіб життя та підготує місто до бігових заходів.

Фото: Sport Business Media

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Опубліковано: 07 березня 2025
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