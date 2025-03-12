В Оболонському районі почали прибирати незаконні МАФи: фото

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Ірина Маймур
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З 1 березня в Оболонському районі почали прибирати незаконні МАФи, повідомили у КП "Київблагоустрій".

Це допоможе навести лад у міському просторі, звільнити пішохідні та зелені зони від хаотично розміщених МАФів і зробити середовище зручнішим для мешканців.

Згідно з рішенням Київради, в цьому районі більше не продовжується термін дії дозвільної документації на розміщення тимчасових споруд.

Власники, які намагаються продати свої МАФи за зниженими цінами, ризикують, адже законно використовувати такі споруди більше неможливо: дозвільні документи не продовжуються, отримати офіційний талон не вийде, а також є велика ймовірність, що такі споруди потраплять під демонтаж.

Фото: КП "Київблагоустрій"; Київ Вайб твоєї столиці

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Опубліковано: 12 березня 2025
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