В Оболонському районі почали прибирати незаконні МАФи: фото

З 1 березня в Оболонському районі почали прибирати незаконні МАФи, повідомили у КП "Київблагоустрій".

Це допоможе навести лад у міському просторі, звільнити пішохідні та зелені зони від хаотично розміщених МАФів і зробити середовище зручнішим для мешканців.

Згідно з рішенням Київради, в цьому районі більше не продовжується термін дії дозвільної документації на розміщення тимчасових споруд.

Власники, які намагаються продати свої МАФи за зниженими цінами, ризикують, адже законно використовувати такі споруди більше неможливо: дозвільні документи не продовжуються, отримати офіційний талон не вийде, а також є велика ймовірність, що такі споруди потраплять під демонтаж.