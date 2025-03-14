Київська майстерня створила набір для мозаїки: половина коштів піде на реставрацію панно в центрі міста

Майстерня Love Mosaic випустила набір для створення мозаїчного зображення київського каштана.

Половина виручених коштів піде на відновлення мозаїки на фасаді дитячої художньої студії імені Осташинського.

Ідея створити набір належить засновниці Love Mosaic Ганні Круть. Він підтримує збір коштів, ініційований Ельмірою Еттінгер, для реставрації мозаїки на будівлі дитячої студії мистецтв. Композиція з часом почала руйнуватися, і ініціатива має на меті зберегти її.

Набір “Каштан” коштує 2000 грн, і половина від кожного проданого комплекту буде передана на відновлення мозаїки. Окрім цього, всі охочі можуть зробити благодійний внесок напряму.

До комплекту входить фанерна основа у формі каштана, нарізана кольорова мозаїка, затиральна суміш, клей ПВА, пензлик, шпатель і кріплення для готової роботи. Також додається інструкція українською та англійською мовами.

Замовити набір можна у майстерні Love Mosaic. Організатори проєкту сподіваються, що він не лише допоможе зібрати кошти на відновлення київської мозаїки, а й зацікавить містян у мистецтві створення мозаїк.

Нагадаємо, що унікальна мозаїка на стіні Художньої студії в Києві була створена у 1970-х роках учнями школи під керівництвом Наума Осташинського — заслуженого вчителя України, художника-графіка, письменника й поета.

Ескіз для мозаїки створила 16-річна Надія Безрукова, яка згодом стала художницею.

Заклад розташований на вулиці Павла Скоропадського біля станції метро “Площа Українських героїв”.

Сьогодні мозаїка в критичному стані: стіна тріскається, а фрагменти панно осипаються. У 2024 році активісти на чолі з Ельмірою Еттінгер розпочали її реставрацію. Під час демонтажу виявили повітряні подушки до 10 см, через які мозаїка руйнувалася.

Фото: Love Mosaic