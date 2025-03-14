Пам’ятку архітектури в Харкові пошкодив російський дрон: на її відновлення збирають кошти

1 березня російський дрон пошкодив колишній купецький будинок, в якому свого часу мешкав Олександр Довженко.

Нині в цій будівлі розміщується Харківський центр культури і мистецтва, пише Суспільне.

Вибухова хвиля суттєво пошкодила будівлю, яка є пам’яткою архітектури. Вибило понад 50 вікон, на фасаді та фундаменті з’явилися тріщини, а покрівля була деформована, повідомила директорка Харківського центру культури і мистецтва Віра Лагутіна.

Колишній купецький будинок має важливе культурне значення для Харкова. У ньому мешкав режисер Олександр Довженко, а також збиралися відомі українські письменники, серед яких Юрій Яновський, Микола Бажан і Остап Вишня.

“Цей будинок пережив революцію, Другої світової війни, але не зміг вистояти перед російською агресією”, — коментує завідувачка медіаінформаційного відділу Центру культури Олена Єлагіна.

Зараз Центр культури збирає кошти на відновлення пам’ятки. Лише розробка проєкту реставрації обійдеться у 500 тисяч гривень.

“Ми звернулися до місцевої влади, міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО, і оголосили збір серед харків’ян. Наразі вдалося зібрати близько 13 тисяч гривень”, — зазначає Лагутіна.

Попри пошкодження, центр продовжує працювати: у вцілілому цокольному приміщенні проводять камерні виставки та заходи.

Долучитися до збору коштів можна через соціальні мережі Харківського центру культури і мистецтва.

Фото: Суспільне Харків; Віра Лагутіна