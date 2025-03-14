На Подолі спиляли 72-річну шовковицю. Її нібито визнали аварійною

На Подолі спиляли багаторічну шовковицю на вулиці Межигірській.

Дерево, яке було частиною міського пейзажу протягом 72 років, знищили за рішенням “Київзеленбуду”, повідомив арборист Володимир Ветроградський.

Шовковиця була не лише окрасою району, а й природним укриттям від спеки влітку, зазначає він. Вона не плодоносила, тому не створювала незручностей для перехожих. За словами арбориста, шовковиці можуть жити до 800 років, тож спиляне дерево ще не досягло навіть середнього віку.

"Ще влітку я оглядав цю шовковицю і думав, що їй варто надати охоронний статус, підрізати гілки, забрати конфлікти з будівлями й зберегти для майбутніх поколінь. Навряд чи хтось міг би уявити, що під час війни це дерево просто знищать", – зазначив арборист.

За офіційною версією, шовковиця була визнана аварійною. Однак екологи та місцеві мешканці сумніваються в обґрунтованості такого рішення.

“Ліцей навіть не намагався знайти альтернативу – просто віддав дерево на знищення. Хоча вчителі зберегли багато спогадів, ніхто не заступився за нього”, – зазначає Ветроградський.

Ще сім років тому в Києві та інших містах України було багато дерев, які могли стати заповідними, візитівками міста, туристичними магнітами та живими свідками історії, зазначив арборист. Вони рятували від спеки, вітру, регулювали ґрунтовий баланс і вражали своєю величчю. Тепер їх майже не лишилося — лише поодинокі екземпляри, а про решту можна згадувати хіба що на старих фото.

Фото: Володимир Ветроградський