У Києві висадять хвойні дерева, розширять декоративні луки й екозони: список локацій

Навесні та влітку 2025 року в Києві висадять хвойні дерева, декоративні луки та кущі, а кількість територій без скошування трави значно збільшиться.

Про це в інтерв’ю “Вечірньому Києву” повідомили працівники “Київзеленбуду”.

Одна з ініціатив, які вже впроваджуються, — озеленення великих транспортних вузлів. Наприклад, на перетині вулиці Набережно-Рибальської з проспектами Івасюка та Бандери замість засохлого газону висадили хвойні насадження з автоматичним поливом.

Де висадять нові хвойні дерева

Цьогоріч в місті висадять ялівець, тую, ялину колючу і ялину звичайну у

парку “Володимирська гірка”,

Куренівському парку,

сквері ім. С. Васильченка,

сквері по вул. Професора Караваєва,

сквері вздовж вул. Вишгородської,

сквері на проспекті Академіка Глушкова.

Декоративні луки: більше квітучих зон у місті

Минулого року у Києві було 25 локацій із декоративними луками, цього року їх стане 43. Загальна площа таких територій сягне майже 9 га. Нові квітучі локації з’являться у:

парку “Наталка”,

Наводницькому парку,

вздовж проспекту Шухевича,

на Столичному шосе,

на вул. Бальзака,

на бульварі Вацлава Гавела,

на розі вул. Волинської та просп. Повітряних Сил,

у сквері по вул. Січових Стрільців (трикутник),

на транспортних розв’язках (пл. Валерія Марченка, просп. Л. Курбаса – вул. Зодчих, просп. Повітряних Сил) тощо.

Ділянки без покосу трави: нові екозони у місті

Кількість зон, де траву не коситимуть, також збільшиться — з 65 до 76, а їхня загальна площа сягне понад 200 га. Такі ділянки підтримують природний баланс, створюють середовище для корисних комах-запилювачів та покращують якість повітря.

Нові зони без покосу з’являться:

у сквері біля Дарницького шляхопроводу,

в парку “Покал”,

на просп. Броварський (від вул. Ак. Кухаря до просп. Броварського, 3),

на Воскресенському проспекті (навпроти буд. 4-10),

в парку біля оз. Кирилівське та оз. Йорданське,

в Дендропарку (Алея Героїв Крут, схил від пам’ятника Л. Бикову),

на вул. Міській (від вул. Стеценка до Великої кільцевої дороги),

на захисній смузі по бульв. Вацлава Гавела,

на проспекті Відрадний (від Чернівецької до А. Волошина),

у зеленій зоні біля станції метро “Сирець”,

у зеленій зоні біля станції метро “Нивки”.

Які дерева висадять у Києві

У міському озелененні зроблять акцент на породах дерев, які адаптовані до місцевого клімату, стійкі до посухи та високих температур, а також до різних негативних факторів міського середовища, зокрема загазованості. Це клен червоний, клен татарський, клен явір, липа європейська “Палліда”, сосна звичайна, сосна чорна, платан гібридний, платан східний, робінія псевдоакація, в’яз шорсткий, ліквідамбр смолоносний, дуб звичайний, дуб червоний, бук європейський.

Фото: КП УЗН Подільского району