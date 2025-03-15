У Голосіївському районі облаштують безбар’єрний маршрут від ЦНАПу до метро “Виставковий центр”

У Києві облаштують ще один безбар’єрний маршрут – він з’єднає ЦНАП Голосіївського району зі станцією метро “Виставковий центр”.

Про це повідомила КМДА.

Безбар’єрний шлях матиме довжину 13,6 км та проходитиме повз соціально важливі об’єкти, серед яких:

Національна бібліотека України ім. Вернадського,

Київська міська клінічна лікарня №10,

Консультативно-діагностичний центр,

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3,

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №9.

Для зручності користувачів громадського транспорту буде покращено інфраструктуру:

облаштують тактильну навігацію на зупинках “Вул. Лисогірська” (просп. Науки, в обох напрямках);

відремонтують зупинку “Вул. Лисогірська” у напрямку до Столичного шосе;

перенесуть зупинку громадського транспорту “Вул. Лисогірська” відповідно до оновленої схеми руху біля ЦНАПу на просп. Науки, 43;

на світлофорі на перехресті просп. Науки – вул. Лисогірська встановлять пристрій звукового оповіщення для людей із порушеннями зору.

Загалом у столиці планують облаштувати 10 безбар’єрних маршрутів, які проходитимуть через ключові соціальні об’єкти.

Фото: Pixabay