У Голосіївському районі облаштують безбар’єрний маршрут від ЦНАПу до метро “Виставковий центр”

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Ірина Маймур
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У Києві облаштують ще один безбар’єрний маршрут – він з’єднає ЦНАП Голосіївського району зі станцією метро “Виставковий центр”.

Про це повідомила КМДА.

Безбар’єрний шлях матиме довжину 13,6 км та проходитиме повз соціально важливі об’єкти, серед яких:

  • Національна бібліотека України ім. Вернадського,
  • Київська міська клінічна лікарня №10,
  • Консультативно-діагностичний центр,
  • Центр первинної медико-санітарної допомоги №3,
  • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №9.

Для зручності користувачів громадського транспорту буде покращено інфраструктуру:

  • облаштують тактильну навігацію на зупинках “Вул. Лисогірська” (просп. Науки, в обох напрямках);
  • відремонтують зупинку “Вул. Лисогірська” у напрямку до Столичного шосе;
  • перенесуть зупинку громадського транспорту “Вул. Лисогірська” відповідно до оновленої схеми руху біля ЦНАПу на просп. Науки, 43;
  • на світлофорі на перехресті просп. Науки – вул. Лисогірська встановлять пристрій звукового оповіщення для людей із порушеннями зору.

Загалом у столиці планують облаштувати 10 безбар’єрних маршрутів, які проходитимуть через ключові соціальні об’єкти.

Фото: Pixabay

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Опубліковано: 15 березня 2025
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