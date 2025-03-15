У Голосіївському районі облаштують безбар’єрний маршрут від ЦНАПу до метро “Виставковий центр”
У Києві облаштують ще один безбар’єрний маршрут – він з’єднає ЦНАП Голосіївського району зі станцією метро “Виставковий центр”.
Про це повідомила КМДА.
Безбар’єрний шлях матиме довжину 13,6 км та проходитиме повз соціально важливі об’єкти, серед яких:
- Національна бібліотека України ім. Вернадського,
- Київська міська клінічна лікарня №10,
- Консультативно-діагностичний центр,
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №3,
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №9.
Для зручності користувачів громадського транспорту буде покращено інфраструктуру:
- облаштують тактильну навігацію на зупинках “Вул. Лисогірська” (просп. Науки, в обох напрямках);
- відремонтують зупинку “Вул. Лисогірська” у напрямку до Столичного шосе;
- перенесуть зупинку громадського транспорту “Вул. Лисогірська” відповідно до оновленої схеми руху біля ЦНАПу на просп. Науки, 43;
- на світлофорі на перехресті просп. Науки – вул. Лисогірська встановлять пристрій звукового оповіщення для людей із порушеннями зору.
Загалом у столиці планують облаштувати 10 безбар’єрних маршрутів, які проходитимуть через ключові соціальні об’єкти.
Фото: Pixabay
Опубліковано: 15 березня 2025
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