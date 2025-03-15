У Львові відреставрували історичну дубову браму на вулиці Грушевського: фото

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Ірина Маймур
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У Львові завершили реставрацію дубової брами в будинку на вул. Грушевського, 20, неподалік пам’ятника Михайлу Грушевському.

Роботи провели в межах міської програми відновлення історичних входів, повідомляє “Бюро спадщини”.

Брама була в аварійному стані: через деформацію її важко було закривати, а дверне полотно пошкодив врізний кодовий замок. Також втратилися автентичне засклення та декоративні металеві ґратки.

Фахівці відновили дерев’яну конструкцію, укріпили з’єднання та повернули різьблені елементи – капітелі, пілястри й декоративні накладки. Металеві ґратки виготовили за історичними аналогами, а світлик отримав нове засклення.

Браму очистили від нашарувань старої фарби та обробили захисними засобами, що забезпечать її довговічність.

Вартість відновлення становила 88 000 гривень. 30% (26 400 грн) сплатили мешканці будинку, а 70% (61 600 грн) профінансувало місто.

Фото: “Бюро спадщини”

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Опубліковано: 15 березня 2025
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